Коронавірус в світі: Росія вийшла на друге місце за темпами поширення

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Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2 639 824 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них – 722 691 особи одужали та 184 280 осіб померли, з посиланням на Worldometer передає Еспресо, інформує NNS.

COVID-19 зачепив 210 країн та територій. Серед хворих на вірус 56 676 осіб перебувають у критичному або серйозному стані.

Антилідером за кількістю випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу було зареєстровано 29 973 нових випадків. Загалом у США захворіло 848 717 людей, 47 659 померли.

На другому місці за кількістю нових випадків виявилася Росія - 5 236 хворих за останню добу (загалом: 57 999 захворіло, 513 осіб померло).

У Великій Британії за добу захворіла 4 451 людина (загалом: 133 495 захворіло, 18 100 померло).

В Іспанії - 4 211 нових випадків (загалом: 208 389 захворіло, 21 717 померло).

Італія - 3 370 нових випадків (загалом: 187 327 захворіло, 25 085 померло).

Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Раніше ми писали, що епідеміологи заявляють, що друга хвиля COVID-19 буде страшнішою, ніж перша.