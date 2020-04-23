Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 23 квітня

23 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 353 випадки;
  • Волинська область — 188 випадків;
  • Дніпропетровська область — 186 випадків;
  • Донецька область — 21 випадок;
  • Житомирська область — 304 випадки;
  • Закарпатська область — 230 випадків;
  • Запорізька область — 146 випадків;
  • Івано-Франківська область — 644 випадки;
  • Кіровоградська область — 258 випадків;
  • м. Київ — 1059 випадків;
  • Київська область — 451 випадок;
  • Львівська область — 282 випадки;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 99 випадків;
  • Одеська область — 161 випадок;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 396 випадків;
  • Сумська область — 89 випадків;
  • Тернопільська область — 499 випадків;
  • Харківська область — 101 випадок;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 61 випадок;
  • Чернівецька область — 1140 випадків;
  • Черкаська область — 220 випадків;
  • Чернігівська область — 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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