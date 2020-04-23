Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 23 квітня

- 23 квіт. 2020
- 1517
Завантажте мобільний додаток сайту
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 353 випадки;
- Волинська область — 188 випадків;
- Дніпропетровська область — 186 випадків;
- Донецька область — 21 випадок;
- Житомирська область — 304 випадки;
- Закарпатська область — 230 випадків;
- Запорізька область — 146 випадків;
- Івано-Франківська область — 644 випадки;
- Кіровоградська область — 258 випадків;
- м. Київ — 1059 випадків;
- Київська область — 451 випадок;
- Львівська область — 282 випадки;
- Луганська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 99 випадків;
- Одеська область — 161 випадок;
- Полтавська область — 161 випадок;
- Рівненська область — 396 випадків;
- Сумська область — 89 випадків;
- Тернопільська область — 499 випадків;
- Харківська область — 101 випадок;
- Херсонська область — 77 випадків;
- Хмельницька область — 61 випадок;
- Чернівецька область — 1140 випадків;
- Черкаська область — 220 випадків;
- Чернігівська область — 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!