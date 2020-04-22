У США прогнозують другу більш загрозливу хвилю коронавірусу

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У США директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля коронавірусу можлива взимку. Про це повідомляє НВ, інформує NNS.

В інтерв'ю The Washington Post Редфілд сказав, що друга хвиля може стати більш серйозною, ніж нинішня.

Він вважає, що нова хвиля коронавірусу може збігтися з епідемією сезонного грипу.

За його словами, спалахи відразу двох респіраторних захворювань можуть привести до «неймовірного навантаження» на систему охорони здоров'я.

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Редфілд зазначив, що федеральна влада і керівництво американських штатів повинні використовувати найближчі місяці для підготовки до можливої майбутньої подвійної епідемії.

Зокрема, влітку чиновники від охорони здоров'я повинні донести до громадян США важливість щеплення від грипу. Це допоможе звести до мінімуму число важких хворих на грип і звільнити лікарняні ліжка для заражених коронавірусом.

Зараз у світі більше 2,5 мільйона заражених коронавірусом, більш 177 тисяч померли.