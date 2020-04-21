Забруднення повітря веде до зростання смертності від коронавірусу - дослідження

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Смертність від коронавірусу більша в регіонах, де високий рівень діоксиду азоту в повітрі, а повітрообмін слабкий. Про це йдеться в новому дослідженні, яке провели в Німеччині, повідомляє Deutsche Welle, інформує NNS.

Дослідження провели в університеті імені Мартіна Лютера в німецькому Галле. Результати опубліковані в фаховому виданні "Science of the Total Environment", йдеться в повідомленні на сайті університету в понеділок, 20 квітня.

Дослідник Ярон Оген порівняв супутникові дані про забруднення повітря, повітряні потоки та смертність від коронавірусу в Італії, Франції, Іспанії та Німеччині. Він пише про більше смертей у регіонах, де високий рівень діоксиду азоту та слабкий повітрообіг.

"Якщо, наприклад, поглянути на Північну Італію, Мадрид або Ухань у Китаї, то помітно одну особливість: усі вони оточені горами. Це підвищує ймовірність того, що повітря в цих регіонах стабільне, а рівень забруднення вищий", - пояснив автор дослідження.

Ярон Оген припускає, що брудне повітря в деяких регіонах погіршило загальний стан здоров'я людей і зробило їх більш вразливими до коронавірусу. Науковець зазначає, що імовірний зв'язок між якістю повітря і смертністю від COVID-19 необхідно дослідити на прикладі інших регіонів та в ширшому контексті.

Як повідомлялося, минулого тижня в українській столиці фіксували погану якість повітря, в кілька разів перевищену гранично допустиму концентрацію пилу і залишків горіння. У Києві здіймалася пилова буря.

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Київ кілька днів очолював антирейтинг міст світу з найбруднішим повітрям. Станом на 21 квітня Київ перебуває на 55-му місці в антирейтингу ресурсу IQAir, який наживо відстежує дані з понад семи тисяч міст світу. Портал створено за участі фахівців програми ООН із довкілля (UNEP).

Повідомлялося, що на забруднення повітря в Києві вплинули лісові пожежі в зоні відчуження навколо ЧАЕС і Житомирській області. 20 квітня Гідрометцентр України заявив, що якість повітря в українській столиці, Київській та Житомирській областях покращилася.