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Карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна, інформує NNS.

При цьому він додав, що 22 квітня Кабмін розгляне рішення про продовження карантину.

"Чекайте середи. На засіданні уряду буде прийнято рішення про продовження або скорочення карантину. 22-го Кабмін розгляне. Головний санітарний лікар прогнозує, що щонайменше до 12 травня. Рішення приймає уряд", - заявив Ляшко.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що Кабмін планує продовжити карантин, але в той же час пом'якшити заходи в деяких сферах.

Прем'єр навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності — кінець квітня і між 3 і 8 травня.

"Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня", - додав він.