Wizz Air припинив продаж квитків на рейси Київ-Франкфурт

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Авіакомпанія Wizz Air закрила продаж квитків на рейси з Києва в основний аеропорт Франкфурта, який є базою Lufthansa. Про це NNS дізналася з повідомлення УНІАН.

З інформації в системі бронювання лоукосту стало відомо, що останній доступний для бронювання переліт внесено в систему на 30 квітня.

Також припинено продаж квитків на два інших рейси з Франкфурта — на рейси до Софії після 27 березня і на рейси до Будапешта після 30 квітня.

Наразі авіакомпанія ніяк не прокоментувала причину закриття продажів квитків.

Довідково: рейси Київ-Франкфурт Wizz Air запустив 1 липня 2018 року, замінивши ними рейси в аеропорт Франкфурт-Хан. Вихід лоукосту на цей маршрут привів до значного зниження цін з боку авіакомпаній Lufthansa і МАУ. В результаті авіаквитки на рейси класичних авіакомпаній можна було придбати за 100 доларів в обидві сторони.

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