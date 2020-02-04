Між Україною і Хорватією з'явиться пряме авіасполучення

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Влітку 2020 року стартує пряме авіасполучення з Києва в столицю Хорватії — Загреб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на посольство України в Хорватії.

Як написав у своєму Twitter посол Василь Кирилич, рейс між аеропортами двох столиць стартує з 2 червня.

«Хорватію і Україну тісно пов'язують минуле і сьогодення. Весь цей комплекс зміцнить пряме авіасполучення з Києва в Загреб вже з 2 червня», — заявив Кирилич.

Повідомляється, що рейси будуть здійснюватися авіакомпанією «Роза вітрів».

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