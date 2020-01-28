Wizz Air ввів автоматичну реєстрацію на рейс: скільки коштує послуга

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Угорський лоукостер Wizz Air запустив нову послугу автоматичної реєстрації на рейси. Про це NNS стало відомо з матеріалу видання The Village Україна, яке посилається на avianews.

Система автоматично реєструватиме пасажирів на рейс за 50 годин до запланованого вильоту. Після реєстрації пасажир отримає посадковий талон на електронну пошту.

Автоматичну реєстрацію можна додати до будь-якого бронювання, проте опцію потрібно додавати до кожного рейсу та пасажира окремо.

Обираючи Auto Check-In, система отримує паспортні дані та номери телефонів для реєстрації. Зараз пасажири повинні самі вводити ці дані під час реєстрації.

Послуга коштує 1,5 євро для кожного пасажира. Водночас як і раніше, самостійна реєстрація залишається безкоштовною.