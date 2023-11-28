Як допомогти безпритульним тваринам взимку – поради UАnimals

Гуманістичний рух UAnimals розповів, як допомогти безпритульним тваринам взимку, передає НСН.

Нелегке життя безпритульних тварин взимку стає нестерпним через холод і голод. Через мороз та відсутність їжі смерть у собак настає через 15 годин, у котів – через 6. І лише від людей залежить, як тварини переживуть зиму.

Як допомогти безпритульним тваринам взимку

Ці прості поради допоможуть врятувати життя безпритульної тварини.

Годуйте тварин теплою їжею

Це можуть бути теплі каші чи легкий суп. Можна навіть купити сухий корм і залити гарячою водою.

Наливайте тваринам теплу воду

У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу та час від часу перевіряти миску. У такому випадку вона не так швидко замерзне і тварина зможе хоч якось зігрітися.

Пускайте погрітися

Якщо є така можливість, запускайте тварин погрітися в під’їзд. Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять – так їм вдається відновити сили. Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками.

Зробіть укриття

Ви можете використати звичайну коробку. Зовні будинок можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг. Рекомендуємо ставити будки на дерев’яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину.

Знайдіть родину

Найкраще, що ви можете зробити – це подарувати безпритульній тварині сім’ю та дім. Перетримка та притулок – це теж один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки ви шукаєте їм родину. Проте з війною притулки переповнені покинутими тваринами, тож можете допомагати цим закладам інформаційно, щоб тварин швидше забирали у сім’ї.

Кожен з нас в силах допомогти тваринам пережити морози, головне – не залишатися осторонь. Поширюйте інформацію та долучайтеся до порятунку тварин, що страждають від війни, закликають в UАnimals.

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