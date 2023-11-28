Як допомогти безпритульним тваринам взимку – поради UАnimals

Гуманістичний рух UAnimals розповів, як допомогти безпритульним тваринам взимку, передає НСН.
Нелегке життя безпритульних тварин взимку стає нестерпним через холод і голод. Через мороз та відсутність їжі смерть у собак настає через 15 годин, у котів – через 6. І лише від людей залежить, як тварини переживуть зиму.
Як допомогти безпритульним тваринам взимку
Ці прості поради допоможуть врятувати життя безпритульної тварини.
- Годуйте тварин теплою їжею
Це можуть бути теплі каші чи легкий суп. Можна навіть купити сухий корм і залити гарячою водою.
- Наливайте тваринам теплу воду
У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу та час від часу перевіряти миску. У такому випадку вона не так швидко замерзне і тварина зможе хоч якось зігрітися.
- Пускайте погрітися
Якщо є така можливість, запускайте тварин погрітися в під’їзд. Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять – так їм вдається відновити сили. Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками.
- Зробіть укриття
Ви можете використати звичайну коробку. Зовні будинок можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг. Рекомендуємо ставити будки на дерев’яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину.
- Знайдіть родину
Найкраще, що ви можете зробити – це подарувати безпритульній тварині сім’ю та дім. Перетримка та притулок – це теж один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки ви шукаєте їм родину. Проте з війною притулки переповнені покинутими тваринами, тож можете допомагати цим закладам інформаційно, щоб тварин швидше забирали у сім’ї.
Кожен з нас в силах допомогти тваринам пережити морози, головне – не залишатися осторонь. Поширюйте інформацію та долучайтеся до порятунку тварин, що страждають від війни, закликають в UАnimals.
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