Прихований ворог: 9 ознак того, що людина бажає вам зла

Іноді буває, що людина бажає вам зла, але намагається це приховати. Причини на це у неї можуть бути зовсім різними. Але бажано триматися від такої людини подалі. Адже навіть якщо вона не буде робити жодних дій, аби нашкодити вам, негативна енергетика впливатиме на ваші настрій, самопочуття, здоров’я.

Чому людина може вам бажати зла? Причини можуть бути різні:

Тому що вона, в принципі, незадоволена життям, злиться на увесь світ і не може прийняти чуже щастя.

Тому що бачить у вас небезпеку, конкурента

Ви її провокуєте, хай і несвідомо

Цій людині складно керуватися своїми емоціями

У неї просто зараз такий період життя

Це психічно нездорова людина

Як розпізнати, що людина бажає вам зла

Ось ознаки, за якими можна зрозуміти, що людина бажає вам зла, навіть якщо відкрито поки цього не проявляв. Виходить, що це прихований ворог, який чекає свого часу.

Невиправдана цікавість

Людина уїдливо цікавиться подробицями вашого особистого життя, біографії, деталями якихось ваших розмов. Хоча до неї це не має відношення. Намагається все випитати детальніше.

Явно шукає, що можна використовувати проти вас, у чому ваші слабкі сторони.

Часті лестощі

Вона вам багато лестить. Компліменти неприродні, гримаса натягнута, слова не підкріплені емоційно.

Уїдливі зауваження

При тому, що вона вам може нахабно лестити, вона при цьому може робити уїдливі зауваження, намагаючись вас «закопати». Практикувати уїдливі жарти, образливі прізвиська, коментарі на вашу адресу.

Знецінення ваших заслуг

Це продовження попереднього пункту. Така людина нерідко намагатиметься знецінити будь-які ваші заслуги. Списуватиме все на щасливу випадковість, на допомогу вищих сил тощо.

Смакує ваші невдачі

Коли у вас трапляється щось погане, то така людина може відкрито і не радіти. Але своє справжнє відношення проявить в іншому. Знову і знову розпитуватиме вас про всі деталі того, що сталося, цікавитиметься вашою реакцією. Навіть без вашої подачі повертатиметься у розмові до цих подій. Просто їй приємно, від того, що вам погано.

Поруч із людиною вам некомфортно

Не ігноруйте свою реакцію. Якщо раз у раз у присутності цієї людини ваше тіло, ваш організм дає сигнали, то явно від цієї людини на вашу адресу йде негатив. Нехай і прихований.

Людина вас підставляє по дрібницях

Начебто все по-дружньому, жартома, але іноді вона дозволяє собі таким чином ввести вас в оману, в ступор. Наприклад, у присутності інших людей починає від вашого імені розповідати якусь брехню або надавати вам якості, про які ви не говорили.

Уважно за вами спостерігає

Людина вас вивчає, стежить. Швидше за все, подумки веде діалог із собою, намагається зрозуміти, чому вам так добре, чому у вас щось виходить.

Іноді прослизають дивні емоційні реакції

Навіть якщо людина вміє «тримати обличчя» і у вашому суспільстві поводиться пристойно, то іноді може все ж таки зриватися на дрібницях. Несподівано вплутуватися з вами в суперечку через дурниці, грубо поводитися з вашою річчю, перед вашим носом зачинити двері нібито жартома тощо.

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