Названо 5 типів алкоголіків: перевірте себе, чи є у вас залежність

Вчені назвали 5 типів алкоголіків. У представників деяких категорій залежність явно виражена. А деякі можуть навіть не здогадуватися про її існування. А тим часом організм все більше звикає до спиртного, і можна пройти точку неповернення. Тож ми пропонуємо ознайомитися з інформацією нижче і перевірити себе.

Більшість людей періодично вживають алкоголь. Хтось зовсім рідко, хтось частіше. І вважають це нормою. Але періодичне вживання алкоголю може викликати залежність.

Лікарі в США стверджують, що всіх, хто випиває, можна умовно розділити на кілька груп.

Які бувають алкоголіки, розповідає The Sun, передає НСН

Коли мова заходить про алкоголізм, то найчастіше уява малює неохайну людину з одутлим обличчям, яке не працює і випиває щодня. Це вже остання стадія, коли хвороба невиліковна, а проблем зі здоров’ям стільки, що лікарі розводять руками.

Насправді алкоголіками можуть бути успішні, привабливі та заможні люди. Адже залежність – це нав’язливе бажання випити, яке неможливо побороти. І не важливо, в яких кількостях і який саме алкогольний напій віддає перевагу людині.

Тому проблеми зі спиртним буває так складно розпізнати. Не існує єдиного визначення того, хто такий алкоголік і як поводиться людина, яка страждає на залежність від спиртного.

Названо 5 типів алкоголіків

Тип перший: хронічний важкий алкоголік

За даними Центру лікування алкоголізму та наркозалежності в США, люди, які страждають на хронічний важкий алкоголізм, – це, як правило, чоловіки середнього віку, які почали пити в молодості.

Це найочевидніший тип алкогольної залежності. Такі люди можуть мати проблеми на роботі через стосунки зі спиртним, конфлікти в сім’ї або постійні кредити та борги. У них різко скаче настрій, вони досить агресивні та не уявляють відпочинку без спиртного.

Крім того, у хронічних алкоголіків нерідко спостерігається депресія, тривожні розлади та інші проблеми із психікою.

Тип другий: функціонуючий алкоголік

Можна мати залежність від алкоголю, зберігаючи при цьому видимість того, що ваше життя в порядку, і не страждати від явних наслідків, які є у першого типу.

У функціонуючих алкоголіків візуально все гаразд: є робота, сім’я, друзі, вони займаються якимось хобі й загалом ведуть різноманітне життя. Але коли вони випивають, поведінка різко змінюється:

не можуть контролювати кількість спиртного

стають агресивними чи сентиментальними

не реагують, коли оточуючі просять їх припинити пити

Крім того, у таких людей, майже стовідсотково завжди є заначка спиртного вдома – так їм спокійніше. За допомогою алкоголю вони справляються з тривожністю та стресом.

Тип третій: молодий алкоголік

Молоді дорослі алкоголіки – це люди віком близько 24 років, які почали пити приблизно у 20 років. При цьому лише за 4-5 років у них утворилася тяга до спиртного.

Такі люди зазвичай п’ють досить рідко. Але якщо починають, то їх уже не зупинити – веселощі можуть тривати кілька днів. Коли на заході чи на вечірці їм пропонують випити, то вони не відмовляться, навіть якщо завтра є важливі справи.

Тип четвертий: молодий антисоціальний алкоголік

Цим людям зазвичай близько 20 років, і вони вже мають залежність.

Близько половини з них мають сімейну історію алкоголізму, а близько третини також курять цигарки та зловживають забороненими речовинами, – кажуть американські медики

Такі люди надто імпульсивні, у них немає постійної роботи, проблеми у навчанні та в особистому житті. Вони зазвичай схильні до маніпуляцій, брехливі та безрозсудні та не дбають про почуття інших людей.

Тип п’ятий: сімейний алкоголік

Такий типаж – найпідступніший. Зазвичай це люди, які були байдужі до випивки у молодому віці. Проблеми зі спиртним розпочинаються після 30 років.

Сімейні алкоголіки тому й сімейні, що випивають вони удома, влаштовуючи застілля з близькими. Це може вдало прикриватися святами та спільними вечерями, проте варто насторожитися, якщо під час урочистостей обов’язково на столі присутнє спиртне.

Далі – гірше. Людина п’є все частіше і частіше, ніби просто розслабляючись удома вечорами після важкого дня.

Коли настає залежність від алкоголю

7 ознак, що людина з такої, що періодично випиває, перейшла до категорії залежної:

щоб досягти ефекту, “для настрою” потрібно все більше алкоголю

людина випиває наодинці та без приводу

випивка стає звичайним ритуалом, ніби зуби почистити

у тверезому стані з’являються провали в пам’яті

зникає захисний рефлекс організму у вигляді блювоти

є бажання “оздоровитися” – похмелитися

після сильного виливання зникає почуття огиди до алкоголю наступного ранку

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