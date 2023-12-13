Зима у автомобілістів вже традиційно асоціюється зі збільшенням витрати палива. Втім, для тих, хто любить кататися, але не любить переплачувати за бензин, вихід все-таки є. Передає НСН.

Як заощадити на бензині взимку: топ порад для водіїв

Як розповідає видання OBOZ, для економії також можна використовувати двигунний обігрівач. Вмикати його радять за 10-15 хвилин до виїзду замість того, щоб прогрівати автомобіль на холостому ходу. Завдяки цьому можна і зберегти час, і економити пальне.

Крім того, дозволяє використовувати пальне ще й круїз-контроль. Завдяки цьому можна зберегти стабільну швидкість транспорту. На світлофорах експерти радять вимикати двигун. Йдеться про випадки, коли стояти потрібно понад 30 секунд. Якщо на цей час вимкнути двигун, то можна і зменшити споживання пального, і зберегти ресурси автомобіля.

Завдяки використанню маршрутизатора можна знайти найбільш ефективний маршрут та зменшити кількість зупинок. Це також допоможе менше споживати пальне. Експерти радять спробувати вимикати обігрівач заднього скла, адже це теж може зберегти ресурси авто: якщо цей обігрівач не потрібен, то краще його вимкнути.

Використання теплової ізоляції дверей та вікон теж зменшить споживання пального. Річ у тім, що теплова ізоляція допомагає зберегти тепло в автомобілі. Важливо також використовувати масло відповідно до рекомендацій виробника. Експерти пояснили, що якщо використовувати масла неправильної в’язкості може спричинити збільшене споживання пального.

Також слід пам’ятати про економічний режим. Такий режим економії пального зараз є в більшості автомобілів. Це дозволяє зменшити споживання пального за рахунок зменшення потужності двигуна. При цьому важливо використовувати відповідну швидкість для ефективного використання пального. Для більшості авто оптимальною є швидкість приблизно 80-90 кілометрів на годину.

Раніше ми писали: Щоб взуття не ковзало: п’ять крутих порад для цієї зими