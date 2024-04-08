У Мінцифри розповіли про нові послуги для переселенців у “Дії”. Які довідки зможуть отримати тимчасово переміщені особи через за стосунок

Для переселенців спростили отримання відповідної довідки за допомогою застосунку “Дія”. Тепер заявку можна буде подавати одному члену за всю сім’ю.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

За словами Михайла Федорова, було повернуто послугу для людей, які через війну змушені були покинути домівки.

“Доопрацювали її разом із Мінсоцполітики. Тепер реєструйте довідку й оформлюйте виплати для себе, дружини або чоловіка та дітей у застосунку “Дія”. Раніше кожен подавав заяву за себе”, – написав Федоров.

Також міністр уточнив, що можна буде отримувати довідку і виплати на дітей, які народилися вже після переїзду.

Послуги для переселенців у “Дії” – які довідки можна отримати

Дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.

“Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в “Дії”, а гроші – на картці “єПідтримка”. Сервіс доступний тільки для громадян, які ще не мають довідки ВПО”, – написав Федоров.

Ще новини України: Через Дію можна буде подати заявку в міжнародний Реєстр збитків – Федоров