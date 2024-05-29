Деякі рослини відлякують комарів не гірше різних репелентів. Їх можна посадити на ділянці, щоб позбавитися від набридливих комах.

Про це розповідають Новини України – НСН.

З настанням літнього тепла комах комах стає ще більше ніж навесні. Серед них є і комарі. Своїм дзижчанням та укусами вони можуть зіпсувати перебування на природі.

Щоб позбавитися від комарів, потрібно знищуювати їхні місця існування: не допускати на ділянці стоячої води, косити високі бур’яни тощо.

Однак в цьому можуть допомогти і деякі рослини, відомі своїми природними властивостями відлякувати комарів.

Які рослини відлякують комарів: ТОП-8

ТОП-8 рослин, яеі відлякують комарів

Базилік;

Меліса;

М’ята перцева;

Лаванда;

Чорнобривці;

Розмарин;

Евкаліпт.

Посадіть їх навколо місць для відпочинку на відкритому повітрі, щоб відлякати комах.

Також можна використати ці рослини на собі — пом’яти листя та натерти їхньою олією шкіру для додаткового захисту. Для тих, хто любить смажити шашлик є ще один спосіб захисту — покладіть кілька гілочок розмарину на гриль, щоб наповнити повітря його ароматом. Це допоможе відігнати комарів.

Виявилось, що популярний лайфхак з використанням лимона та гвоздики не працює.

Натомість, найкращим репелентом буде олія лимонного евкаліпта або олія котячої м’яти. Це підтверджено Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA).

Джерело

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