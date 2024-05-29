Деякі рослини відлякують комарів не гірше різних репелентів. Їх можна посадити на ділянці, щоб позбавитися від набридливих комах.
Про це розповідають Новини України – НСН.
З настанням літнього тепла комах комах стає ще більше ніж навесні. Серед них є і комарі. Своїм дзижчанням та укусами вони можуть зіпсувати перебування на природі.
Щоб позбавитися від комарів, потрібно знищуювати їхні місця існування: не допускати на ділянці стоячої води, косити високі бур’яни тощо.
Однак в цьому можуть допомогти і деякі рослини, відомі своїми природними властивостями відлякувати комарів.
Які рослини відлякують комарів: ТОП-8
ТОП-8 рослин, яеі відлякують комарів
- Базилік;
- Меліса;
- М’ята перцева;
- Лаванда;
- Чорнобривці;
- Розмарин;
- Евкаліпт.
Посадіть їх навколо місць для відпочинку на відкритому повітрі, щоб відлякати комах.
Також можна використати ці рослини на собі — пом’яти листя та натерти їхньою олією шкіру для додаткового захисту. Для тих, хто любить смажити шашлик є ще один спосіб захисту — покладіть кілька гілочок розмарину на гриль, щоб наповнити повітря його ароматом. Це допоможе відігнати комарів.
Виявилось, що популярний лайфхак з використанням лимона та гвоздики не працює.
Натомість, найкращим репелентом буде олія лимонного евкаліпта або олія котячої м’яти. Це підтверджено Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA).
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