Купити квартиру в Дніпрі

7
Тег:
Поради
7

Які рослини відлякують комарів: ТОП-8

Автор -
Журналіст
Які рослини відлякують комарів: ТОП-8

Деякі рослини відлякують комарів не гірше різних репелентів. Їх можна посадити на ділянці, щоб позбавитися від набридливих комах.

Про це розповідають Новини України – НСН.

З настанням літнього тепла комах комах стає ще більше ніж навесні. Серед них є і комарі. Своїм дзижчанням та укусами вони можуть зіпсувати перебування на природі.

Щоб позбавитися від комарів, потрібно знищуювати їхні місця існування: не допускати на ділянці стоячої води, косити високі бур’яни тощо.

Однак в цьому можуть допомогти і деякі рослини, відомі своїми природними властивостями відлякувати комарів.

Які рослини відлякують комарів: ТОП-8

Які рослини відлякують комарів: ТОП-8

ТОП-8 рослин, яеі відлякують комарів

  • Базилік;
  • Меліса;
  • М’ята перцева;
  • Лаванда;
  • Чорнобривці;
  • Розмарин;
  • Евкаліпт.

Посадіть їх навколо місць для відпочинку на відкритому повітрі, щоб відлякати комах.

Також можна використати ці рослини на собі — пом’яти листя та натерти їхньою олією шкіру для додаткового захисту. Для тих, хто любить смажити шашлик є ще один спосіб захисту — покладіть кілька гілочок розмарину на гриль, щоб наповнити повітря його ароматом. Це допоможе відігнати комарів.

Виявилось, що популярний лайфхак з використанням лимона та гвоздики не працює.

Натомість, найкращим репелентом буде олія лимонного евкаліпта або олія котячої м’яти. Це підтверджено Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA).

Джерело

Ше новини України: Які рослини посадити на городі у червні – список

Схожі публікації

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×