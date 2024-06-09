Які побутові прилади можуть працювати без розетки – ТОП-5

В умовах відключення електроенергії в нагоді стануть побутові прилади, які можуть працювати без розетки.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Побутові прилади, які зможуть працювати без розетки під час вимкнення електроенергії.

Фен на батарейках

За допомогою фену на батарейках можна укладати волосся у будь-якому місці та у будь-який час. Він ідеально підходить для подорожей, кемпінгу та ситуацій, коли доступ до електромережі обмежений.

Такий фен зазвичай оснащується потужним акумулятором, якого вистачає на кілька застосувань

Прилад легкий та зручний для перенесення. Також він пропонує різні налаштування температури та швидкості для різних типів волосся

Вентилятор на батарейках

Вентилятори на батарейках необхідні в спекотні дні, особливо під час відключення електроенергії або на вулиці.

Ключові особливості

Акумулятори або батареї забезпечують години охолодження і можуть заряджатися через USB або замінюватися стандартними батареями

Маленький і легкий, його легко носити з собою і ставити будь-де

Декілька швидкостей дозволяють регулювати потік повітря на свій смак

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Бездротовий пилосос

Бездротові пилососи забезпечують гнучкість прибирання будь-якої частини будинку і не потребують наявність розетки. Вони особливо корисні для прибирання сходів, автомобілів та важкодоступних місць.

Ключові особливості

Передові моделі забезпечують потужність всмоктування, порівнянну з провідними пилососами

Акумулятори великої ємності, які забезпечують час роботи від 30 до 60 хвилин

Зручний у користуванні та переміщенні

Портативна електростанція

Портативна електростанція, по суті, є великою батареєю. Вона може живити різні побутові прилади. Така станція життєво необхідна під час відключення електроенергії, поїздок на природу або в будь-якій ситуації, коли вам потрібне надійне джерело живлення.

Ключові особливості

Може одночасно живити кілька пристроїв та невеликих побутових приладів

Має розетки змінного струму (AC), постійного струму (DC) та USB-порти для різних типів пристроїв

Може заряджатися від розетки, автомобільного зарядного пристрою або сонячних панелей

Світлодіодні ліхтарі на батарейках

Світлодіодні ліхтарі на батарейках можна використовувати для освітлення під час вимкнення електроенергії, на вулиці або в місцях без електрики.

Ключові особливості

Світлодіоди споживають менше енергії і служать довше, ніж традиційні лампочки

Їх можна розмістити де завгодно та легко переміщати

Часто включають такі функції, як регулювання яскравості, зміна кольору та стробоскопічні ефекти

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