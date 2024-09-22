Для покращення зору особливо необхідні деякі фрукти та ягоди. Стало відомо, в яких із них є необхідна кількість поживних речовин, які корисні для очей.

Очам, як і всьому організму, потрібна певна кількість поживних речовин. Названо фрукти і ягоди, які здатні покращити якість зору та роботу очей.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на novosti24.kyiv.ua.

Апельсин

У його складі є вітамін С, який стимулює вироблення колагену, що, своєю чергою, знижує ймовірність розвитку катаракти. А високий вміст води в апельсині допомагає зволоженню очей.

Які фрукти та ягоди корисні для очей – ТОП-3

Абрикос

Бета-каротин, що надає абрикосам жовто-жовтогарячий колір, перетворюється в організмі на вітамін А, запобігаючи курячій сліпоті та підтримуючи здоров’я очей. Абрикоси також містять багато інших поживних речовин, таких як цинк, мідь, вітамін С та Е, які способи разом надати допомогу у боротьбі з макулярною дегенерацією.

Чорниця

У ягодах чорниці містяться корисні для очей мікроелементи – лютеїн та зеаксантин. Ці речовини захищають очі від впливу ультрафіолету. Вони концентруються в центральній точці сітківки макулі та витісняють промені ультрафіолетового спектру, що, безумовно, корисно для якості зору.

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