Щоб скинути вагу та почуватись добре, допоможе один бюджетний продукт із магазину.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на дослідження National library of medicine.

Повідомляється, що постійне вживання чорних бобів може допомогти схуднути, знизити артеріальний тиск та врегулювати рівень цукру в крові.

Яка користь від бобів

Дослідники встановили, що чим більше квасолі жінки споживали, тим нижчим був відсоток жиру в організмі та меншою в середньому їх талія.

Дієтолог Емі Александер розповів, що найкращі продукти для схуднення це ті, які містять багато клітковини та білка, мають низький вміст калорій і низький глікемічний індекс.

Квасоля відповідає вимогам, не збільшуючи витрат, допомагаючи регулювати рівень інсуліну та забезпечує тривалий заряд енергії завдяки достатньому запасу складних вуглеводів.

Високий вміст клітковини у квасолі також може допомогти довше відчувати ситість, затримуючи спорожнення шлунка. Вживаючи одну порцію чорних бобів на день, можна отримати до третини рекомендованої добової норми клітковини: від 21 до 25 г на день для жінок і від 30 до 38 г на день для чоловіків.

Який бюджетний продукт допоможе схуднути та знизити артеріальний тиск – результати дослідження

Проте довгожителі в усьому світі з’їдають в середньому одну чашку квасолі на день, що забезпечує захисний ефект для їхнього здоров’я та зниження середньої маси тіла.

Лушпиння чорної квасолі містить у 40 разів більше антиоксидантів, ніж лушпиння білої квасолі.

Щоб отримати переваги в масштабах і в загальному стані здоров’я, треба регулярно вживати квасолю. Спробуйте широкий асортимент, прагнучи до чашки бобових на день.

Які протипоказання має вживання квасолі

Попри цілющі властивості вживання квасолі має свої протипоказання. Це продукт категорично забороняється у сирому вигляді. Це пояснюється тим, що у квасолі знаходиться токсична речовина – гемаглютинін, який може викликати блювоту, біль в животі та навіть діарею.

Не рекомендують вживати квасолю при подагрі, нефриті, гастриті з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі шлунку або дванадцятипалої кишки, коліті, панкреатиті, холециститі.

Все тому, що цей бобовий може загострити хвороби. Обмеження квасолі рекомендується і для людей похилого віку, бо у них ферментативні здатності знижені. А це призводить до складності в перетравленні бобової культури.

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