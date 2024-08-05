У кожної людини є звички, які впливають на стан здоров’я. Медики назвали корисну звичку, яка допоможе зменшити біль у спині та покращити загальне самопочуття.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.

У виданні The Lancet опубліковано одне з нових досліджень, яке показало, що щоденна ходьба хоча б 30 хвилин зменшує біль у спині та взагалі благотворно впливає на стан здоров’я людини.

“Ходьба – це ідеальний варіант з погляду фізичної активності. Вона не вимагає спеціальних навичок – усі вміють ходити. Вона малотравматична та безпечна”, – зазначив доктор Седрік Брайант, який брав участь у дослідженні.

Допоможе зменшити біль у спині та покращити загальне здоров’я – названо корисну звичку

Медики назвали яку користь може принести ходьба:

Поліпшують здоров’я та роботу серцево-судинної системи;

Збільшують аеробну здатність;

Покращують кров’яний тиск;

Регулюють рівень цукру в крові та знижують ризик розвитку діабету;

Прискорюють метаболізм;

Допомагають схуднути та підтримувати здорову вагу;

Знижують біль у спині;

Зменшують ризик розвитку остеоартриту;

Підтримують мобільність суглобів.

Але це не всі переваги регулярної ходьби. За словами лікарів, прогулянки покращують емоційний стан людей. Це дає можливість відволіктися від проблем, спостерігаючи за природою. А якщо взяти ви будете здійснювати прогулянки із близькою людиною, то зможете отримати дозу спілкування, якої не вистачає багатьом людям

“Це дає безліч чудових переваг з точки зору можливості відволіктися, змінити обстановку, отримати сонячне світло і свіже повітря”, – говорить Брайант.

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