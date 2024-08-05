У кожної людини є звички, які впливають на стан здоров’я. Медики назвали корисну звичку, яка допоможе зменшити біль у спині та покращити загальне самопочуття.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.
У виданні The Lancet опубліковано одне з нових досліджень, яке показало, що щоденна ходьба хоча б 30 хвилин зменшує біль у спині та взагалі благотворно впливає на стан здоров’я людини.
“Ходьба – це ідеальний варіант з погляду фізичної активності. Вона не вимагає спеціальних навичок – усі вміють ходити. Вона малотравматична та безпечна”, – зазначив доктор Седрік Брайант, який брав участь у дослідженні.
Допоможе зменшити біль у спині та покращити загальне здоров’я – названо корисну звичку
Медики назвали яку користь може принести ходьба:
- Поліпшують здоров’я та роботу серцево-судинної системи;
- Збільшують аеробну здатність;
- Покращують кров’яний тиск;
- Регулюють рівень цукру в крові та знижують ризик розвитку діабету;
- Прискорюють метаболізм;
- Допомагають схуднути та підтримувати здорову вагу;
- Знижують біль у спині;
- Зменшують ризик розвитку остеоартриту;
- Підтримують мобільність суглобів.
Але це не всі переваги регулярної ходьби. За словами лікарів, прогулянки покращують емоційний стан людей. Це дає можливість відволіктися від проблем, спостерігаючи за природою. А якщо взяти ви будете здійснювати прогулянки із близькою людиною, то зможете отримати дозу спілкування, якої не вистачає багатьом людям
“Це дає безліч чудових переваг з точки зору можливості відволіктися, змінити обстановку, отримати сонячне світло і свіже повітря”, – говорить Брайант.
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