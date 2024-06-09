Косметику слід застосовувати згідно з рекомендаціями, вказаними на упаковці. Чому не можна використовувати косметику після терміну придатності.

Засновниця бренду доглядової косметики LoveLoss Анна Войтенко розповіла, чому не слід застосовувати компоненти після закінчення їх терміну придатності. Про це повідомляють Новини України – НСН.

Кілька причин, чому не можна використовувати косметичні засоби після закінчення їх терміну придатності:

може змінитися текстура засобу, його аромат;

може змінитися сама дія на шкіру – і це найголовніша ознака.

“Під час створення певної косметичної формули косметика перевіряється у спеціальних шафах, спеціальних приладах на термін придатності, і всі партії продуктів, які випускаються, зберігаються на виробництві до повного закінчення терміну – задля того, щоб в будь-який час можна було зробити перевірку”, – пояснює фахівець.

Чому не можна використовувати косметику після терміну придатності – кілька причин

“Якщо у засобі не використовуються сильні агресивні консерванти, то ми бачимо, що коли закінчується термін придатності, можна навіть по аромату відчути, що косметика вже не працює, – також говорить експертка. – Якщо там використані якісь супер агресивні компоненти, які продовжують термін використання продукту, насправді це означає, що косметика не дуже класної якості”.

Тому Анна Войтенко не радить використовувати косметику у якої закінчився термін дії.

“Я, як людина, яка в минулому страждала на сильне акне, знаю, що краще вибірково використовувати і перевіряти складники”, – додає вона.

Зберігання косметики

“Важливо правильно зберігати косметичні засоби, і зазвичай на упаковці вказані умови, за яких вони мають зберігатись. В холодильнику класно зберігати якісь креми чи сироватки. Очищення можна зберігати просто у ванній – в принципі на такі засоби не сильно впливає саме температура”, – розповідає Анна “Є багато продуктів, які у своєму складі мають такі компоненти, які при потраплянні сонячного світла на них, можуть змінювати свою текстуру, мати потім осад, – підсумовує фахівець.

Також експерт зазначила, що упаковка повинна бути захищеною, темною, щоб на неї не потрапляло сонячне світло.

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