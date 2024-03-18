Ухилянт подолав 750 км на велосипеді, аби втекти до Румунії. Втім, на самому фініші його захоплива подорож була перервана прикордонниками.

Про черговий випадок «героїзму», проявленого не там, де треба, повідомляє Державна прикордонна служба України і публікує відео затримання, передає НСН.

Ухилянт хотів втекти до Румунії: як все було

На ділянці відділу прикордонної служби «Герца» оператор БПЛА помітив рух особи на велосипеді в бік сусідньої країни.

Згодом, за 350 м від держрубежу, прикордонники Чернівецького загону затримали велосипедиста.

Затриманим виявився чоловік, мешканець Одеської області. Для зручності пересування він використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння.

За спробу незаконного перетину державного кордону відносно затриманого «велоспортсмена» склали протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відео затримання:

Ухилянт подолав 750 км на велосипеді, аби втекти до Румунії (відео)

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