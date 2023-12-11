Це правда: у Хабаровську в дитячому садочку роздали грамоти з українською символікою

У Хабаровську в дитячому садочку роздали грамоти з українською символікою. Ця інформація вже була оприлюднена в деяких ЗМІ – її правдивість підтвердили експерти з «По той бік новин», передає НСН.

Отже, у Хабаровському дитячому садочку дошкільнятам дійсно роздали грамоти з українською символікою.

Як же так сталося?

Чому у Хабаровську в дитячому садочку роздали грамоти з українською символікою

Інцидент мав місце 8 грудня 2023 року. У російському дитсадку №137 проводили змагання з піонерболу (спортивна гра з м’ячем часів Радянського Союзу, схожа за правилами на волейбол), у яких брали участь кілька дошкільних закладів. Переможців нагородили грамотами та печивом.

Коли батьки розгледіли на папірцях українську символіку, обурилися і почали писати в соцмережах лайки на адресу організаторів змагання.

На одному з російських сайтів одна з матерів розповіла, що її дитина запитала: чому на одній грамоті так, а на іншій ні? Вона відповіла, що це прапор іншої країни, мовляв, помилилася людина, так буває. Вирішила не скаржитися, але сказала про це вихователю. Пообіцяли розібратися.

Я обурена. Завтра я цю грамоту здам. Мені таке не треба, – написала вона.

Після бурхливих обговорень на ситуацію відреагувала місцева влада. Там повідомили, що інструкторка з фізкультури дитячого садочку №122 завантажила шаблон грамоти в інтернеті, роздрукувала і принесла на змагання.

Шаблон дійсно поширений і через Google знаходиться серед пріорітетніх результатів https://bit.ly/3NlMuW4 – зазначають у «По той бік новин»

У мерії Хабаровська зазначили:

Це неприпустима ситуація. Наразі ці грамоти вилучено, триває перевірка щодо інциденту. З усіма співробітниками освітніх установ проведемо бесіди та іспити з приводу знання російської символіки. Наразі ці грамоти вилучено, триває перевірка щодо інциденту

Сьогодні адміністрація садочка на одному з своїх ресурсів опублікувала нову фотографію. На ній можна побачити, що діти тримають грамоти уже з символікою країни-агресорки.

У «По той бік новин» зазначають, що подібна ситуація сталася не вперше. Так, минулого року 30 серпня у дитсадку російського міста Чіта за участь у конкурсі «Містер та міс літо – 2022» дітям також видавали грамоти з символікою України. Завідувач та вихователь дитсадка врешті були звільнені. Ймовірно, така ж доля спіткатиме й організаторів цьогорічного змагання.

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