Як українською назвати ікру і що таке шпундра та мандрики

Багато українців не знає, як раніше називали різноманітні страви української автентичної кухні та як українською назвати ікру.

Українська культура, серед іншого, проявляється у неперевершеному розмаїтті страв, що зачаровують не тільки своєю палітрою смаків, а й своїми назвами.

Відомий блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський розповів про українські страви, які були згадані в Енеїді Івана Котляревського.

«Радянська влада добряче понищила українську автентичну кухню і нав’язала геть інше: вінегрет, оселедець під шубою, олів’є… Люди так звикли, що забули своє. А я пригадаю», коментує Шимановський на своїй сторінці в Instagram.

Одне із цікавих слів, яке нагадує блогер є «кав’яр». Ним свого часу називали ікру.

«І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр. Пили горілку до ізволу і їли бублики, кав’яр», мовиться в «Енеїді”.

Крім цього, як повідомив активіст, на українському столі знайдеться страва під назвою шпундра – варена свинина, яку тушкують разом з буряком у буряковому квасі.

Така страва, як лемішка включає в себе щільно запарене борошно, а коржики зі свіжого тіста, залиті медом та обсипані розтертим маком, називаються шуликами.

Також до насиченого українського меню входить страва під назвою мандрики — це сирні пляцки.

Наша кухня може похвалитися і чудовим грушевим напоєм, який отримав назву дулівка.

Як українською назвати ікру

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