Треш-новини з боліт: окупант втік із зони «сво» і влаштував стрілянину біля монастиря Оптина пустель

Чергові треш-новини з боліт. Окупант, який приїхав убивати українців на їх землі, самовільно залишив зону так званої «СВО», повернувся на Росію і влаштував там стрілянину. І не де-небудь, а біля монастиря. Скрепненько – нічого не скажеш.

Захоплюючі події відбувалися у Калузькій області 12 червня. Про них розповідає російський Телеграм-канал «База», передають Новини України – НСН.

У Калузі та околицях було введено план «Сірена», військового шукали майже всю ніч.

За даними «Бази», увечері 12 червня 31-річний російський окупант Андрій Д. зупинив машину з двома жінками поблизу стоянки Веденського чоловічого монастиря Оптина пустель. Андрій був озброєний автоматом, наказав жінкам вийти з машини та передати йому ключі. Відморозок стріляв у повітря і в землю – одна з куль відрикошетила від асфальту і зачепила стегно жінки.

Треш-новини з боліт: окупант втік влаштував стрілянину: відео

Напад зняла камера реєстратора іншого автомобіля, після чого військовослужбовець зник у лісі. За кілька годин стрільця помітили вже у Козельську. Співробітники поліції вимагали від нього здатися, зробили кілька запобіжних пострілів, але військовому вдалося втекти.

Близько 2-ї години ночі до поліції звернулися медики козельської лікарні — вони розповіли, що у вікно постукав невідомий чоловік у камуфляжі та попросив шприци. Двері йому не відчинили, після чого невідомий пішов. Його врешті затримали співробітники Росгвардії близько 5-ї ранку.

Під час затримання він не чинив опору. При ньому виявили автомат Калашнікова та чотири магазини (за попередніми даними, під час втечі Андрій захопив із собою вісім). Порушено кримінальну справу за статтею розбій.

А після перемоги України таких відморозків на Росію повернеться сотні тисяч… І буде ще більше треш-новин, хоча, здавалося б, куди вже більше?

До речі, ось ще треш-новини з боліт: на Росії серійний вбивця тепер керує благодійним фондом і вчить патріотизму