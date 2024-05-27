Росіяни лижуть яйця, щоб отруїтися і отримати мільйон – ось таку цікаву новину по неадекватів “за порєбріком” зустрічайте у нашій постійній рубриці «Треш-новини з боліт».

Треш-новини з боліт: росіяни лижуть яйця

Мешканці російського Єкатеринбурга взялися масово облизувати яйця, сподіваючись отруїтися і отримати мільйон «дерев’яних». Раніше виплату пообіцяв власник місцевого супермаркету ‘Жизньмарт’ після серії отруєнь продуктами компанії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Справа у тому, що за останній місяць до Росспоживнагляду звернулися 18 осіб зі скаргами на гостре отруєння продуктами з «Жизньмарт». Власник мережі Іван Зайченко одразу визнав проблему, вибачився та заявив, що контракти з ненадійними постачальниками розірвані. А також пообіцяв виплатити по мільйону рублів усім постраждалим.

І от після цього почалися веселощі.

Єкатеринбуржці почали лизати курячі яйця, скуповувати продукти компанії, сподіваючись отруїтися.

Почали надходити скарги на вже перевірену їжу. Тоді Зайченко заявив: «Ідея з мільйоном була абсолютно ідіотською, це моя помилка». Він знову вибачився перед постраждалими і повідомив, що компенсацію буде виплачено лише 18 людям, які спочатку звернулися до Росспоживнагляду.

Тим часом, у Росспоживнагляд надійшло одразу 90 скарг від «отруєних покупців». При цьому власник «Жизньмарт» може не виплатити обіцяну суму 18 потерпілим — адже йому не мають права надавати інформацію про постраждалих через закон про лікарську таємницю.

За даними джерел у Росспоживнагляді, після заяви про мільйон кількість скарг багаторазово зросла. До 24 травня було зареєстровано 90 письмових звернень, хоча раніше було набагато менше. Серед них можуть бути й ті, хто труївся навмисно — у відомстві пообіцяли з цим розібратися.

Читаючи такі новини, ще раз переконуєшся в тому, що убогі заради грошей готові на все. Добровільно гробити своє здоров’я. А також йти вбивати та помирати до чужої країни. Тому тільки Перемога, стіна та рів з крокодилами – іншого варіанту у нас немає.

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