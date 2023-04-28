Свиня в колодязі: кумедна історія завірусилася в мережі, журналісти знайшли її героя

Свиня в колодязі – тема аудіозапису, який викликав жвавий інтерес в мережі. Люди вникли в історію та почали вимагати подробиць про те, що ж там з твариною.

Журналісти ВВС News Україна розшукали чоловіка з запису і дізналися, чи справжня історія про порося, передає НСН.

У соцмережах українців “завірусився” цікавий аудіозапис – на ньому чути, як чоловік телефонує до майстра, який копає і чистить криниці, та розповідає, що його свиня впала у колодязь.

Чоловік з села Степуки Лохвицької громади Полтавської області бідкається, що його дружина забула зачинити хлів, тож звідти вибігла “невеличка” свиня (так він сказав, а потім додав, що вона важить 180 кг) та впала у 24-метрову криницю.

Історія звучить фантастично, але його співрозмовник – Геннадій Олександрович, який живе у селі Андріяшівка сусіднього району Сумської області– відгукується на прохання про допомогу.

Дія відбувається вночі і чекати до ранку не можна – тварина може здохнути просто в колодязі.

Згодом майстер скаже, що візьме за роботу 3000 грн – врятує і свиню, і почистить криницю, яка замулилась через кротів.

Судячи з реплік, Геннадій Олександрович має неабиякий досвід витягання з криниць важких предметів.

– А скільки його кілограм? – уточнює він (особливості мовлення героїв збережені. – Ред.).

– Та воно невеличке, кілограм 170-180, – відповідає співрозмовник.

– Та витягнем, – обнадіює Геннадій Олександрович.

Під час розмови слухачі вивчають багатий світ лексики, пов’язаної з криницями та їх чищенням. Зокрема, що коловорот, яким витягають воду з криниці, називають “бараном”.

А розмова відбувається настільки захоплено і з такими деталями, що у її правдивості не виникає сумнівів.

Проте слухачі можуть здогадуватись, що її учасники п’яні – це добре чути.

Та й справа відбувається десь коло Великодня – на задньому плані чути вітання “Христос Воскрес”.

Замовник “рятувальної операції”, якого звати Андрюха, в якийсь момент визнає, що вже випив щонайменше шість чарок горілки (саме планував на завтра різати свиню) і сідати за кермо, щоб їхати по рятівників, не може.

Обіцяє шукати тверезішого водія, щоб їхати у сусідню область у село Андріяшівка до Геннадія Олександровича.

Чоловіки припускають, що тварина, яка впала з такої висоти, налякана і може вкусити.

Попри те, що Геннадій Олександрович налаштований рішуче, сама ситуація викликає сумніви.

– Та як його витягти, коли воно рилом туди, с***, встрягло! – каже один із чоловіків.

– Ну так за ногу почепить, – впевнено відповідає співрозмовник.

На цьому історія у тіктоку, зібравши тисячі переглядів, переривається.

Що сталося далі, чи вдалося врятували нещасну тварину і як її зрештою витягли?

Ці питання не дають спокою сотням коментаторів. Не залишили вони байдужими і журналістів.

BBC Україна розшукала одного з героїв вірусного запису – майстра, який чистить колодязі. Саме він на записах представився Геннадієм Олександровичем.

Ним виявився мешканець села Андріяшівка Сумської області, 56-річний Геннадій Непомнящій, який дійсно багато років копає та чистить криниці.

Це підтвердила BBC місцева сільська голова Інна Сергіївна, з якою вдалося звʼязатися. У селі також розповіли, що у них вже є наплив журналістів, які намагаються дізнатись, чим скінчилась історія.

Геннадій Олександрович не очікував, що став справжньою зіркою соцмереж, але на дзвінок журналіста відреагував спокійно.

Сама історія не викликала у нього великих емоцій, він коротко пояснив, що ніякої свині у криниці… насправді не було, це був розіграш жартівників.

“Розвели мене”, сказав чоловік.

Зараз він пояснює, що історія одразу була неправдоподібною.

“Я колодязі чищу давно, то попробуй 180-кілограмову свиню нагору витягти”, сказав він.

Але додав, що у момент розмови повірив і був таки готовий поїхати.

“Я чуть би не поїхав, в мене все було готове”, згадує він.

На питання, чому ж не поїхав, каже:

“Вони пʼяні були, по шість чарок чокнули”, пояснив він.

Вночі його не забрали на роботу, “а на ранок вияснилось, що підй***ка це все”.

Сама ця розмова, за його словами, відбувалась перед гробками десь о 22 годині вечора.

Вже зараз він розуміє, що ця історія, розказана йому вночі, нереалістична. Чи був п’яний сам на момент розмови – не каже.

“Свиня не падала. Як свиня може впасти в колодязь? Голівка колодязя набагато вища рівня землі, як туди свиня потрапить така важка?”, зараз розуміє пан Геннадій.

Геннадій Олександрович займається своєю справою з 1993 року. Він розповів, що спочатку його покликали викопати колодязь у селі в Полтавській області. Так все і почалося.

“Гена, ти можеш колодязь викопати? Кажу – реально. Так і почав працювати”, згадує майстер.

Чоловік розповів, що йому доводилось витягати з криниць різні речі, хоча свиней – ніколи.

А от собак і кіз діставав, щоправда вже мертвих.

“Ще не розклалися, здуті, єлі повитягував двох собак, так воняє!”, поділився він.

Кістки кіз, які витягував, чоловіку сусід накидав.

Він також згадує про тяготи своєї роботи:

“Копати важко, кислороду не хватає на глибині, ото таке діло”.

Як пояснив Геннадій, розіграли його знайомі із сусіднього села, але чоловіка, який йому зателефонував, він не знав.

Зʼясувалося, що розмову, яка захопила соцмережу, записав син куми Геннадія, 15-річний Максим.

“Хлопець такий шустренький”, підсумував Геннадій.

А жартівники зрештою не вибачилися.

“Та хто там вибачався, господи!”, сказав чоловік.

Далі продовжувати розмову Геннадій Олександрович не став, пояснив, що завантажує гній на трактор.

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