У Польщі на кладовищі знайшли скелети «вампірів». Останки тіл жінки й дитини, яких поховали в XVII столітті, були прикуті до труни, «щоб вампір не воскрес із мертвих».

Про це пишуть Sky News та польські ЗМІ, передає НСН.

Дослідники розкопували безіменне масове кладовище в селі П’єн, коли виявили останки дитини, ймовірно, хлопчика у віці близько шести-семи років. Розкопками керував Даріуш Полінський, археолог з Університету Миколи Коперника в Торуні.

Тіло дитини, яке виявили археологи, було поховане обличчям униз, із трикутним залізним замком під ногою.

Могила хлопчика була унікальною і що жодних інших дітей, похованих у подібних умовах, не було виявлено:

«Насправді було зрозуміло, що навісний замок певним чином закривав цю могилу, був захисним пристроєм проти мертвої дитини», розповів Даріуш Полінський.

Також було виявлено останки жінки з серпом на шиї та трикутним замком на нозі. Це було зроблено так, щоб не дати їй воскреснути з мертвих.

Професор Полінскі сказав:

«Це цвинтар для вигнанців, яких, напевно, боялися після смерті, а можливо, і за життя… яких підозрювали в контактах з нечистими силами».

Дитину, швидше за все, поховали обличчям вниз, щоб вона не могла сісти і вибратися з могили, щоб харчуватися живими людьми, додав він.

Кістки дитини відносяться до епохи, коли примари, зомбі та інші надприродні істоти вважалися такими ж реальними, як і люди.

Полінскі сказав, що обидві знахідки в П’єні демонструють «більш-менш чіткі сліди антидемонічних (або антивампірських) практик». Археологи також натрапляли на інші дивні середньовічні практики, покликані зупинити вампірів і зомбі.

«Була також велика кількість могил з каменями, які мали захищати від померлого й були покладені в різних місцях, наприклад, на лікті, на гортані або на шиї», повідомив Даріуш Полінскі.

У Польщі знайшли скелети «вампірів». Фото

Поховання «вампірів» у Польщі. Відео

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