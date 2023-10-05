Група підлітків грабувала могили військових в Києві – фото

В Києві група підлітків грабувала могили військових. Порушники систематично відвідували кладовище, де були поховані військовослужбовці, і заради забави забирали з могил прапори, браслети та інші пам’ятні речі. Про це на своєму сайті повідомляє Головне управління Національної поліції, передає НСН.

Група підлітків грабувала могили військових в Києві

До поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про конфліктну ситуацію з неповнолітніми на Берковецькому кладовищі. Жінка розповіла, що відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні, вона бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Заявниця зробила дітям зауваження, але останні у відповідь їй нагрубили.

За інформацією начальника сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Артура Лісниченка, отримавши повідомлення поліцейські негайно виїхали на кладовище для встановлення усіх обставин.

«На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти а також інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих підлітки реагують агресивно, вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять», – повідомляє Лісниченко.

За результатами відпрацювання правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Усіх разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.

«На батьків складено адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виховання дітей. Задля недопущення повторення таких аморальних вчинків для роботи з малолітніми ми будемо залучати соціальні служби та адміністрацію шкіл, в яких вони навчаються», – додав поліцейський.

Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових. Поліція Києва буде жорстко реагувати на будь-які спроби неповаги до полеглих Героїв України і вживатиме всі заходи задля притягнення винних осіб до відповідальності.

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