Далай-лама поцілував хлопчика і попросив посмоктати його язик (відео)

Далай-лама поцілував маленького хлопчика в губи і попросив дитину посмоктати його язик. Інцидент стався під час публічного заходу в Індії і потрапив на відео.

Поведінку 87-річного духовного лідера назвали “огидною”, після чого йому довелося принести офіційні вибачення хлопчикові та його родині, передає НСН.

Як пише CNN, захід відбувся ще в лютому в гірському місті Дхарамсала, де він живе. На відео видно, як дитина підходить до Далай-лами і запитує: «Чи можу я вас обійняти?».

Після чого 87-річний духовний лідер запрошує хлопчика на сцену, показує на свою щоку і каже: «Спочатку сюди», – спонукаючи хлопчика обійняти і поцілувати його. Після цього він показує на свої губи і каже: «Тоді я думаю, що й сюди теж».

Потім Далай-лама тягне хлопчика за підборіддя і цілує його в губи. За кілька секунд він висовує язик і каже: «І посмокчи мій язик».

Користувачі соцмереж розкритикували духовного лідера. 10 квітня в офіційному Twitter-акаунті Далай-лами оприлюднили вибачення за «біль, який могли завдати його слова» і заявили, що він «шкодує» про цей інцидент.

«Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинній і грайливій формі — навіть на публіці і перед камерами», ідеться в заяві.

Зазначимо, 14-й Далай-лама – це Тенцзін Ґ’яцо, колишній голова тибетського уряду в екзилі, який проживає в Індії після анексії Тибету Китаєм. Він є найсвятішою фігурою в тибетському буддизмі.

У звіті Інституту східноазійських досліджень Каліфорнійського університету в Берклі говориься про те, що у традиційній тибетській культурі висолоплений язик є виявом поваги і часто використовується для привітання.

Група Haq: Center for Child Rights, яка займається захистом прав дітей і базується в Делі, засудила «всі форми жорстокого поводження з дітьми». Там вважають, що це відео «не стосується жодного культурного вираження», а якщо це й так, то вони «неприйнятні».

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