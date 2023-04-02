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Жінка наклала в шорти під час марафону, але встановила новий рекорд

Журналіст
наклала в шорти
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Жінка наклала в шорти, коли долала пляжний марафон Long Beach Mountains 2 в Оджаї, Каліфорнія.

31-річна бігунка Тамара Торлкасон не дуже переймається ситуацією, що склалася, адже перетнула фінішну пряму з новим особистим рекордом.

Про це повідомляє Daily Star, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Тренування відбувалися дуже добре – я знала, що перебуваю у справді хорошій формі”,поділилася спортсменка.

Тамара була сповнена рішучості встановити новий рекорд після свого першого післяпологового повернення до перегонів після 2018 року.

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Під час долання марафону на позначці 13 миль тіло Тамари благало її піти до туалету, однак вона продовжувала бігти.

“Я подумала: “Я не знаю, чи можна паскудити під час бігу, але я спробую”. Я не хотіла, щоб одна фекалія все зіпсувала”, розповіла жінка.

Щоб продовжувати стрімкий темп, Тамара справила потребу в середині гонки просто у свої шорти. Після цього вона почувалася “набагато краще” і в стрімкому темпі пробігла ще 13 миль.

Зрештою вона “переплюнула” свій попередній найшвидший час, пробігши марафон за три години і сім хвилин.

Тамара сказала, що їй “начхати” і вона не соромиться цього інциденту.

Коли жінка перетинала фінішу межу, то навіть кричала своїй родині: “Я покакала у свої штани!”

Спортсменка вирушила приводити себе до ладу одразу після закінчення гонки.

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