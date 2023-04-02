Жінка наклала в шорти під час марафону, але встановила новий рекорд

Жінка наклала в шорти, коли долала пляжний марафон Long Beach Mountains 2 в Оджаї, Каліфорнія.

31-річна бігунка Тамара Торлкасон не дуже переймається ситуацією, що склалася, адже перетнула фінішну пряму з новим особистим рекордом.

Про це повідомляє Daily Star, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Тренування відбувалися дуже добре – я знала, що перебуваю у справді хорошій формі”, поділилася спортсменка.

Тамара була сповнена рішучості встановити новий рекорд після свого першого післяпологового повернення до перегонів після 2018 року.

Під час долання марафону на позначці 13 миль тіло Тамари благало її піти до туалету, однак вона продовжувала бігти.

“Я подумала: “Я не знаю, чи можна паскудити під час бігу, але я спробую”. Я не хотіла, щоб одна фекалія все зіпсувала”, розповіла жінка.

Щоб продовжувати стрімкий темп, Тамара справила потребу в середині гонки просто у свої шорти. Після цього вона почувалася “набагато краще” і в стрімкому темпі пробігла ще 13 миль.

Зрештою вона “переплюнула” свій попередній найшвидший час, пробігши марафон за три години і сім хвилин.

Тамара сказала, що їй “начхати” і вона не соромиться цього інциденту.

Коли жінка перетинала фінішу межу, то навіть кричала своїй родині: “Я покакала у свої штани!”

Спортсменка вирушила приводити себе до ладу одразу після закінчення гонки.

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