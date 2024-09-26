Радник Орбана Орбан заявив, що Угорщина би не захищалася, якби Росія напала на неї

Радник Орбана і його однофамілець Балаш Орбан заявив, що Угорщина би не захищалася, якби Росія напала на неї. Його заява викликала скандал.

Про це пише Politico, передають «Новини України – НСН».

Радник Орбана зробив скандальну заяву

Якби Угорщина стала жертвою російської агресії, як це сталося з Україною в лютому 2022 року, то угорці не стали би воювати з росіянами. Таку заяву в інтерв’ю зробив радник та однофамілець угорського прем’єр-міністра Балаш Орбан.

При цьому він апелював до засвоєного Угорщиною “уроку” після поразки революції 1956 року, яку було придушено радянськими танками.

“Ми, напевно, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально. Тому що, очевидно, він втягнув свою країну в оборонну війну, люди загинули, територія була втрачена — знову ж таки, це їхнє право, це їхнє суверенне рішення, вони мали на це право. Але якби нас запитали, ми б не радили”, – сказав Балаш Орбан

Радник угорського прем’єра нагадав про події жовтня 1956 року, коли в Угорщині спалахнула революція проти тоталітарного комуністичного режиму з вимогами демократизації та виходу з Варшавського договору.

Тоді менш ніж за три тижні радянські війська придушили цю боротьбу за свободу, залишивши 2700 убитих і 20 000 поранених, а ще 176 000 людей покинули цю країну, населення якої було менше 10 мільйонів.

Крім того, новий комуністичний режим, який правив Угорщиною ще 33 роки після радянського вторгнення, стратив 229 цивільних осіб, у тому числі прем’єр-міністра під час революції Імре Надя.

Ми повинні бути обережними з дуже цінними життями угорців. Не можна просто покинути їх на поталу, – заявив Балаш Орбан

Заява Орбана викликала обурення

Опозиційні політики уже розкритикували цю заяву радника угорського прем’єр-міністра.

Цими словами Балаш Орбан принизив пам’ять тисяч угорських борців за свободу, сотні з яких — на відміну від Балаша Орбана — були готові пожертвувати життям за свободу і незалежність своєї країни”, – заявив лідер правоцентристської партії “Тиса”, євродепутат Петер Мадьяр

Лідер лівоцентристської Демократичної коаліції, експрем’єр-міністр Ференц Дюрчань написав у Facebook:

“Уряд Орбана передасть Угорщину росіянам без бою”

Після критики Балаш Орбан спробував захистити свою заяву, пояснивши, що влада Угорщини не бачить сенсу в українсько-російській війні, в якій сотні тисяч людей загинули “задарма”.

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