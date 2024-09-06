COVID-2024 – чи є специфічні симптоми, як зараз протікає хвороба і які ліки не можна

Чим ближче холодна пора року, тим більше випадків COVID фіксують в Україні. Циркулюють як старі штами, так і нові підвиди. Лікарка-терапевтка Лілія Красько розповіла, як зараз протікає хвороба, чи є специфічні симптоми COVID-2024 та як уберегти себе від коронавірусу.

COVID-2024 – чи є специфічні симптоми

Лікарка зазначає, що COVID – це таке ж ГРВІ, тому специфічних симптомів немає і неможливо лише за симптомами сказати, чи це точно ковід.

Які симптоми коронавірусу зараз переважають?

Насамперед спостерігається:

підвищення температури тіла, тримається досить тривало до тижня і більше часу;

головний біль, який тяжко усувається знеболюючими засобами;

загострення мігренозного болю;

виражена слабкість, втома;

запаморочення;

коливання артеріального тиску та пульсу (може знадобитися корекція наявного антигіпертензивного лікування);

болі в тілі, зокрема м‘язи, суглоби, грудна клітка;

закладеність носа з виділеннями чи без;

втрата/зміна смаку та запаху;

сухий і вологий кашель;

розлади шлунково-кишкового тракту (зокрема нудота, блювота, діарея, біль у животі);

втрата апетиту, зміна смаків (відраза до певних продуктів).

Чи є зараз тяжкі форми й ускладнення коронавірусу?

Зазвичай має місце легкий перебіг, проте, звісно, можуть бути ускладнення в залежності від індивідуальних особливостей, наявності супутньої патології.

У дітей може виникнути мультисистемний запальний синдром (MIS-C). Радує, що це рідкісне ускладнення. Проявляється через кілька тижнів після інфікування та супроводжується тривалою лихоманкою, висипом, кон’юнктивітом, болем у животі, блювотою та діарею, запамороченням, симптомами дихальної недостатності (утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, задишка).

Даний синдром потребує стаціонарного лікування та є приводом негайно звернутись до лікаря!

Лікування COVID

Специфічного лікування неускладнений перебіг коронавірусу не потребує! Низка противірусних препаратів, що відомі на ринку України, не довели свою ефективність. COVID це таке ж ГРВІ.

Лікування СИМПТОМАТИЧНЕ, як і при будь-яких інших ГРВІ:

пиття великої кількості рідини,

відпочинок.

Якщо температура до 38 і при цьому ви себе добре почуваєте – часте пиття.

Якщо погане самопочуття – застосовуєте парацетамол або ібупрофен.

Ефективніші та швидкодійні препарати в рідкій формі або в порошках. Ефект через 15 хв. – 2 год, лише після цього (в разі неефективності) наступна доза.

Не застосовуємо ацетилсаліцилову кислоту (аспірин), «порошочки» від застуди на кшалт фервексу (через можливе передозування парацетамолу).

Якщо відчувається біль у горлі – обов’язковий огляд лікарем для виключення бактеріального ураження й ускладнень! Вдома – голосовий спокій, застосування НПЗП, льодяників і масло какао для зволоження слизової оболонки.

Тепер про закладеність носа, нежить. Закладеність носа може тривати до 7-10 днів, виділення прозорі/ледь жовтуваті на фоні нормальної температури або до 37-37,5*. Рекомендується промивання носа сольовим розчином (ізотонічний/гіпертонічний розчин) 2-3 пшики в один носовий хід 4-5 разів на день.

Судинозвужуючі краплі (ксило-, оксиметазолін) використовуємо якомога рідше і декілька днів, наприклад перед сном, щоб полегшити дихання (виникає звикання).

Не застосовуємо антибактеріальні краплі (ізофра), «складні» назальні краплі.

При кашлі – огляд лікаря обов’язковий! Препаратів-сиропів від кашлю незліченне різноманіття, всі вони дуже різняться своєю дією.

Не використовуємо інгаляції декасаном, содою, не приймаємо відразу антибіотики без призначення лікаря.

Як варіант – мед, особливо при нічному кашлю. Дослідження прирівнюють мед до декстрометорфану (препарат, що блокує кашльовий рефлекс).

Яка профілактика та як себе вберегти?

Вакцинація: найкращий спосіб захистити себе від тяжких форм COVID-19 і його ускладнень, зокрема це групи підвищеного ризику.

Часте миття рук, використання антисептиків.

Носіння масок у громадських місцях, провітрювання, вологе прибирання в приміщеннях.

Уникати місць, де є скупчення людей, медичних закладів без зайвої потреби.

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