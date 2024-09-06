COVID-2024 – чи є специфічні симптоми, як зараз протікає хвороба і які ліки не можна

Чим ближче холодна пора року, тим більше випадків COVID фіксують в Україні. Циркулюють як старі штами, так і нові підвиди. Лікарка-терапевтка Лілія Красько розповіла, як зараз протікає хвороба, чи є специфічні симптоми COVID-2024 та як уберегти себе від коронавірусу.
COVID-2024 – чи є специфічні симптоми
Лікарка зазначає, що COVID – це таке ж ГРВІ, тому специфічних симптомів немає і неможливо лише за симптомами сказати, чи це точно ковід.
Які симптоми коронавірусу зараз переважають?
Насамперед спостерігається:
- підвищення температури тіла, тримається досить тривало до тижня і більше часу;
- головний біль, який тяжко усувається знеболюючими засобами;
- загострення мігренозного болю;
- виражена слабкість, втома;
- запаморочення;
- коливання артеріального тиску та пульсу (може знадобитися корекція наявного антигіпертензивного лікування);
- болі в тілі, зокрема м‘язи, суглоби, грудна клітка;
- закладеність носа з виділеннями чи без;
- втрата/зміна смаку та запаху;
- сухий і вологий кашель;
- розлади шлунково-кишкового тракту (зокрема нудота, блювота, діарея, біль у животі);
- втрата апетиту, зміна смаків (відраза до певних продуктів).
Чи є зараз тяжкі форми й ускладнення коронавірусу?
Зазвичай має місце легкий перебіг, проте, звісно, можуть бути ускладнення в залежності від індивідуальних особливостей, наявності супутньої патології.
У дітей може виникнути мультисистемний запальний синдром (MIS-C). Радує, що це рідкісне ускладнення. Проявляється через кілька тижнів після інфікування та супроводжується тривалою лихоманкою, висипом, кон’юнктивітом, болем у животі, блювотою та діарею, запамороченням, симптомами дихальної недостатності (утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, задишка).
Даний синдром потребує стаціонарного лікування та є приводом негайно звернутись до лікаря!
Лікування COVID
Специфічного лікування неускладнений перебіг коронавірусу не потребує! Низка противірусних препаратів, що відомі на ринку України, не довели свою ефективність. COVID це таке ж ГРВІ.
Лікування СИМПТОМАТИЧНЕ, як і при будь-яких інших ГРВІ:
- пиття великої кількості рідини,
- відпочинок.
Якщо температура до 38 і при цьому ви себе добре почуваєте – часте пиття.
Якщо погане самопочуття – застосовуєте парацетамол або ібупрофен.
Ефективніші та швидкодійні препарати в рідкій формі або в порошках. Ефект через 15 хв. – 2 год, лише після цього (в разі неефективності) наступна доза.
Якщо відчувається біль у горлі – обов’язковий огляд лікарем для виключення бактеріального ураження й ускладнень! Вдома – голосовий спокій, застосування НПЗП, льодяників і масло какао для зволоження слизової оболонки.
Тепер про закладеність носа, нежить. Закладеність носа може тривати до 7-10 днів, виділення прозорі/ледь жовтуваті на фоні нормальної температури або до 37-37,5*. Рекомендується промивання носа сольовим розчином (ізотонічний/гіпертонічний розчин) 2-3 пшики в один носовий хід 4-5 разів на день.
Судинозвужуючі краплі (ксило-, оксиметазолін) використовуємо якомога рідше і декілька днів, наприклад перед сном, щоб полегшити дихання (виникає звикання).
При кашлі – огляд лікаря обов’язковий! Препаратів-сиропів від кашлю незліченне різноманіття, всі вони дуже різняться своєю дією.
Як варіант – мед, особливо при нічному кашлю. Дослідження прирівнюють мед до декстрометорфану (препарат, що блокує кашльовий рефлекс).
Яка профілактика та як себе вберегти?
- Вакцинація: найкращий спосіб захистити себе від тяжких форм COVID-19 і його ускладнень, зокрема це групи підвищеного ризику.
- Часте миття рук, використання антисептиків.
- Носіння масок у громадських місцях, провітрювання, вологе прибирання в приміщеннях.
- Уникати місць, де є скупчення людей, медичних закладів без зайвої потреби.
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