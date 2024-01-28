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Тернопіль
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«Сприйняв за звіра»: у Тернопільському районі чоловік застрелив односельця

Журналіст
у Тернопільському районі чоловік застрелив односельця

27 січня у Тернопільському районі чоловік застрелив односельця. Про це розповіли на сайті поліції, передає НСН.

«Близько 6-ї години ранку до співробітників відділення поліції №4 м.Збараж надійшло повідомлення від 58-річного жителя Тернопільського району про те, що він випадково застрелив невідомого чоловіка», йдеться у повідомленні

За попередніми даними, чоловік разом зі знайомим, який придбав мисливську зброю, виїхали у поле для її пристрілки.

У Тернопільському районі чоловік застрелив односельця

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«Помітивши вдалині невідомий об’єкт, чоловік сприйняв його за звіра та здійснив один постріл. Проте, підійшовши ближче, «мисливці» побачили мертву людину, про інцидент повідомили працівників поліції», розповіли правоохоронці

Вони встановили особу загиблого. Ним виявився 51-річний житель села Курники. А зброя, з якої вистрелив чоловік, належала його товаришу і була офіційно зареєстрована.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про затримання фігуранта справи.

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