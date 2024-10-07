У Криму заарештували лікаря Андрія Перелигіна за рінгтон «Червона калина». Він підтримував Україну.

Повідомили на сайті «Крим Реалії», передають Новини України – НСН.

В окупованому росіянами Криму відправили під адміністративний арешт заступника головного лікаря Сімферопольської клінічної лікарні Андрія Перелигіна. Російські пабліки пишуть, що він висловлювався на підтримку України і мав на телефоні рінгтон пісні «Червона калина».

У Криму заарештували лікаря за рінгтон «Червона калина»

Про затримання лікаря повідомили Кримські ЗМІ й проросійські пабліки. Один з телеграм-каналів, який допомагає спецслужбам рф переслідувати кримчан із проукраїнською та антивоєнною позицією, опублікував фрагменти відео, знятого силовиками під час слідчих дій. На відео декілька озброєних чоловіків приходять додому до лікаря, але не застають його там.

На другому опублікованому відео силовики вже перебувають у кабінеті Андрія Перелигіна й оформлюють протоколи.

«Андрій Віталійович чекав на ЗСУ, персонал лікарні повідомляв, що скоро армія України звільнить Крим, а всіх прихильників «русского мира» повісять. Також він неприємно відгукувався про учасників «СВО», грубив їм і називав окупантами. На телефоні як рингтон стояв гімн забороненого «Азова» «Червона калина», були заставки націоналістичного змісту», пише телеграм-канал «Крымский СМЕРШ».

Позиція Андрія Перелигіна невідома. Росіяни офіційно не повідомляють про затримання лікаря.

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