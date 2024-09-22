Ходили по дорозі: у Дніпрі перекинулася фура з поросятами

22 вересня у Дніпрі перекинулася фура з поросятами. Частина з них загинула.

Про це йдеться у телеграм-каналі «Дніпро Оперативний», передають Новини України – НСН

Подія сталася сьогодні приблизно об 11:00 на Донецькому шосе. Внаслідок чого тварини опинилися заблокованими у транспортному засобі. Частина з них загинула. Поросята, які вижили бігали по трасі та на узбіччі.

На місце події відразу приїхали рятувальники і правоохоронці. За словами останніх, водій вантажівки не постраждав.

У Дніпрі перекинулася фура з поросятами: відео

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