Судитимуть чоловіка, який розгромив приймальню громадян Мінсоцполітики у Києві через те, що не може знайти собі дружину.

До таких дій чоловік вдався нібито через те, що не міг знайти собі дружину, повідомляє Київська міська прокуратура, передають “Новини України – НСН”.

Інцидент трапився наприкінці вересня. 32-річний чоловік з Волині зайшов до приймальні та зненацька почав стільцем бити вікна, перекидати меблі та техніку. Він супроводжував ці дії брутальною лайкою.

Працівники злякались та вибігли з офісу та викликали поліцію.

Правоохоронці встановили, що волинянин був у столиці проїздом.

Чоловік розгромив офіс Мінсоцполітики у Києві через те, що не може знайти собі дружину

“На спеціальних обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває, військову службу не проходив, офіційно не працевлаштований”, –зауважили в прокуратурі.

Свою агресію чоловік пояснив життєвими негараздами – мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю. В цьому певним чином він звинуватив державні установи, які, з його слів, не бажали допомогти йому у цьому питанні.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт за статтею хуліганство.

Волинянину загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.

Ще новини України: ТЦК затримав чоловіка і тиждень не відпускали додому: як йому вдалося звільнитися