Нецензурно лаялася: на Рівненщині за психологічне насильство над чоловіком судили дружину

На Рівненщині за психологічне насильство над чоловіком оштрафували дружину. Вона, зокрема, лаялася з використанням нецензурних слів. Суд розцінив це як акт домашнього насильства.

Про це повідомляє з посиланням на постанову суду korets.rayon, передають «Новини України – НСН».

Події відбувалися у місті Корець.

За психологічне насильство над чоловіком оштрафували дружину

Як зазначається, 28 серпня близько 23:42 жінка вчинила акт домашнього насильства відносно свого чоловіка. За це вона сплатить штраф.

Як йдеться у постанові Корецького райсуду від 13 вересня, інцидент полягав у психологічному тиску та використанні нецензурної лайки, що могло завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю потерпілого. Дії жінки були кваліфіковані як адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

На судове засідання вона не з’явилася, хоча була завчасно та належним чином повідомлена про його проведення.

Суд визнав дружину винною у скоєнні правопорушення і застосував адміністративне стягнення — штраф у розмірі 170 гривень. Крім того, порушниця сплатить судовий збір у розмірі 605 гривень на користь держави.

Фото ілюстративне – з відкритих джерел.

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