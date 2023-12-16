Стало відомо, від чого помер актор Метью Перрі – зірка серіалу «Друзі»

Розтин показав, від чого помер актор Метью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга в серіалі «Друзі».

Як йдеться у результатах судово-медичної експертизи, американо-канадський актор Меттью Перрі помер внаслідок «гострого впливу кетаміну», після якого він потонув у власному джакузі.

Про це пише CNN, передає НСН.

У крові Перрі виявили високий рівень кетаміну, яким лікують депресію та тривогу. Він має медичне та хірургічне застосування як анестетик, але також відомий як рекреаційний наркотик через його вплив на розум. Кетамін може викликати короткочасні галюцинації та психоделічні ефекти.

«При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання», йдеться у звіті експертів.

Останнє відоме лікування Перрі кетаміном було проведено за півтора тижня до його смерті, як стверджує розтин. Це значно перевищує час, який препарат мав би залишатися в його організмі після лікування.

Смерть Перрі визнали нещасним випадком. Судмедексперти додали, що утоплення є фактором, який сприяв смерті актора: ймовірно, він спершу втратив свідомість і занурився в джакузі.

Метью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня, коли він лежав на воді обличчям вниз у джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі. Акторові було 54 роки.

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