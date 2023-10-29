Помер зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі. Йому було 54 роки

У віці 54 роки помер зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі. Його тіло знайшли у будинку в фешенебельному районі Лос-Анджелеса.

Про це НСН пише з посиланням на The New York Post.

Повідомляється, що Перрі знайшли мертвим у джакузі свого будинку в шикарному районі Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі після 16:00 у суботу.

Зазначається, що в нього констатували зупинку серця, при цьому ані наркотичних речовин, ані слідів насилля не виявлено.

Перрі, який тривалий час зловживав наркотиками й алкоголем, не був одружений і не мав дітей. У своїх мемуарах він розповідав, що 15 разів проходив реабілітацію і переніс 14 операцій на шлунку.

Одного разу актор ледь не помер через перфорацію шлунково-кишкового тракту. Тоді він провів два тижні у комі та загалом п’ять місяців у лікарні.

Від травня 2021 року Перрі не вживав наркотики та алкоголь. За його словами, він витратив близько 9 млн доларів на боротьбу із залежністю.

У популярному серіалі «Друзі» Метью Перрі почав зніматися в 1994 році у ролі Чендлера Бінга. Він також був задіяний у кількох інших популярних фільмах.

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