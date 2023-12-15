Відомого українського музиканта пограбували в поїзді, коли він їхав на ротацію. Вкрали ноутбук і камеру з унікальними кадрами.

32-річний український репер та військовослужбовець Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, став жертвою грабіжників. Про це він розповів у сторіз в Instagram, передає НСН.

Чоловік поділився, що його обікрали в потязі “Київ – Дніпро”.

“Вночі злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком, з камерою Go Pro. Так само в сусідньому вагоні в іноземця теж вкрали рюкзак і вкрали у людини з курточки AirPods. Таке відчуття, що це відео записувалося в 1998-му, але це, на жаль, 2023 рік, і ось такий сервіс надає Укрзалізниця”, зазначив YARMAK.

Він зауважив, що не вперше чує про подібні випадки у поїзді.

“Учора у військового на цьому самому потязі вкрали всі речі, і він вийшов просто у взутті, штанах і футболці”, розповів YARMAK та закликав українців бути обачними.

Військовослужбовцям репер порадив усю важливу інформацію, відео, які вони записують на телефони, камери та планшети, перезаливати на захищені носії.

“У мене найцінніше, що сьогодні я втратив, – це інформація: унікальні кадри з історичних воєнних подій на фронті, які, на жаль, вже я не зможу ніяк відновити. Залишилось тільки те, що було знято на телефон. Тому зберігайте цю інформацію, вона набагато цінніша, ніж будь-які матеріальні речі”, підсумував YARMAK.

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