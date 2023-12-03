Уродженець Нікопольщини і секс-символ ЗСУ Назар Грабар зізнався, яке єдине завдання “провалив” на війні

Уродженець Нікопольщини, український танцюрист, блогер та модель Назар Грабар, який поповнив лави ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення рф, зізнався, що, йдучи на війну, ставив перед собою головне завдання – вберегти брата.

Однак, на думку захисника, виконати його він так і не зміг.

Про це Назар розповів в інтерв’ю для YouTube-каналу “ТиКиїв”, передає НСН.

Назар Грабар про загибель брата

У грудні 2022 року загинув Ілля Грабар. Тоді армія рф обстріляла позиції підрозділу, де служив і Назар.

Брати з самого початку повномасштабного вторгнення росії займалися волонтерством.

Назар хотів служити, але його зупиняло те, що він нічого не знав про військову справу. Одного разу Ілля сказав, що має намір піти у військкомат, але не хоче, щоб Назар йшов з ним.

“Я кажу: “Я не пущу тебе самого, як ти б мене самого не пустив. Ідемо разом”. Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов наглядати за ним, тому відчуття провини мене не покидає і не покине ніколи. В мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу”, поділився танцівник.

Брат Назара Грабара загинув – що відомо

Брати служили в одному підрозділі. У грудні 2022 року стало відомо, що на фронті загинув Ілля Грабар. Тоді сам Назар отримав поранення і опинився в лікарні.

Коли Назар Грабар дізнався про загибель рідної людини, він всю ніч проридав навколішках.

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