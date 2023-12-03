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Тег:
CуспільствоSocВійна

Уродженець Нікопольщини і секс-символ ЗСУ Назар Грабар зізнався, яке єдине завдання “провалив” на війні

Журналіст
Секс символ ЗСУ Назар Грабар, який народився на Нікопольщині, зізнався, яке єдине завдання провалив на війні
Назар Грабар
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Уродженець Нікопольщини, український танцюрист, блогер та модель Назар Грабар, який поповнив лави ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення рф, зізнався, що, йдучи на війну, ставив перед собою головне завдання – вберегти брата.

Однак, на думку захисника, виконати його він так і не зміг.

Про це Назар розповів в інтерв’ю для YouTube-каналу “ТиКиїв”, передає НСН.

Назар Грабар про загибель брата

У грудні 2022 року загинув Ілля Грабар. Тоді армія рф обстріляла позиції підрозділу, де служив і Назар.

Брати з самого початку повномасштабного вторгнення росії займалися волонтерством.

Назар хотів служити, але його зупиняло те, що він нічого не знав про військову справу. Одного разу Ілля сказав, що має намір піти у військкомат, але не хоче, щоб Назар йшов з ним.

“Я кажу: “Я не пущу тебе самого, як ти б мене самого не пустив. Ідемо разом”. Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов наглядати за ним, тому відчуття провини мене не покидає і не покине ніколи. В мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу”, поділився танцівник.

Брат Назара Грабара загинув – що відомо

Брати служили в одному підрозділі. У грудні 2022 року стало відомо, що на фронті загинув Ілля Грабар. Тоді сам Назар отримав поранення і опинився в лікарні.

Коли Назар Грабар дізнався про загибель рідної людини, він всю ніч проридав навколішках.

Ілля Грабар

Ілля Грабар

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