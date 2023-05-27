Найсексуальніша зірка волейболу опублікувала «гарячі» фото в сауні

Найсексуальніша волейболістка у світі Кайла Сіммонс розпалилася і спітніла в сауні. Гаряча волейболістка опублікувала нові відверті знімки, передає НСН.
Кайла Сіммонс у сауні. Фото
Кайла була прикрита тільки рушником, бо мало що залишала уяві.
Яскрава блондинка показала своє тіло, опублікувавши кілька фото в сауні.
Це був другий подарунок за день своїм шанувальникам після того, як вона раніше опублікувала фотографію, на якій вона засмагає топлес.
Останнім часом у 27-річної дівчини з’явилася величезна кількість підписників у соціальних мережах.
Сексуальна красуня раніше була головною зіркою престижної волейбольної команди Університету Маршалла. Кайла родом із Флориди, США.
Кайла Сіммонс своїми відвертими знімками в Instagram зібрала мільйон підписників, а раніше їй пророкували хорошу спортивну кар’єру
Ще про шоубіз: Ані Лорак після скасування концертів у рф назвала себе українською співачкою