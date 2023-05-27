Найсексуальніша зірка волейболу опублікувала «гарячі» фото в сауні

Найсексуальніша волейболістка у світі Кайла Сіммонс розпалилася і спітніла в сауні. Гаряча волейболістка опублікувала нові відверті знімки, передає НСН.

Кайла Сіммонс у сауні. Фото

Кайла була прикрита тільки рушником, бо мало що залишала уяві.

Яскрава блондинка показала своє тіло, опублікувавши кілька фото в сауні.

Це був другий подарунок за день своїм шанувальникам після того, як вона раніше опублікувала фотографію, на якій вона засмагає топлес.

Останнім часом у 27-річної дівчини з’явилася величезна кількість підписників у соціальних мережах.

Сексуальна красуня раніше була головною зіркою престижної волейбольної команди Університету Маршалла. Кайла родом із Флориди, США.

Кайла Сіммонс своїми відвертими знімками в Instagram зібрала мільйон підписників, а раніше їй пророкували хорошу спортивну кар’єру

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