Ані Лорак після скасування концертів у рф назвала себе українською співачкою

Ані Лорак, яка не гребувала концертами у рф всі 9 років війни в Україні, раптом опинилася, як то кажуть ні в сіх, ні в тих. В Україні її давно вважають зрадницею, і гастрольна діяльність тут неможлива. У країнах ЄС співачку приймають холодно, і спроби видати себе за «патріотку України» виявилися провальними. І от прийшла біда, звідки не чекала: у росії почали скасовувати концерти Ані Лорак, запідозривши її у тому, що вона може допомагати ЗСУ, перераховуючи українській армії кошти з гонорарів.

Опинившись в такій ситуації, Лорак заявила, що вона українська співачка, що Україна завжди перебуває в її серці, додавши, що не підтримує жодних форм насильства, і загибель людей “внаслідок конфліктів”. Про це вона написала у своєму Instagram, передає НСН. Свій допис Ані Лорак зробила російською мовою.

Ані Лорак назвала себе українською співачкою

“Як ви знаєте, я – українська співачка, і я пишаюся своєю спадщиною та культурою. Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом довгих років, у тому числі представляла свою країну на Євробаченні і посіла друге місце. Проте, з початку конфлікту між Росією та Україною я опинилася в центрі уваги безлічі пліток без жодних фактів”, – написала Лорак

За її словами, у 2014 році деякі політичні діячі нібито хотіли використати її в особистих цілях, з чим вона була категорично не згодна.

“В результаті, я опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає тільки моє найближче оточення. Мені дали лише два варіанти: “Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні”. Ультиматум уряду моєї власної країни, що притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала зростати як артист, отримуючи визнання по всьому світу. Незважаючи ні на що, Україна завжди в моєму серці”, – недолуго виправдовує свої дії співачка

Ані Лорак також каже, що ніколи не надавала військову допомогу Україні, а лише гуманітарну.

“Я розумію, що за моє мовчання протягом останнього року мене критикували, і усвідомлюю, що це рішення може бути трактовано по-різному. Я ніколи не хотіла нікого образити або зачепити, і якщо це сталося, я прошу вибачення. Я також хочу сказати, що я НІКОЛИ не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя”, – підсумувала виконавиця

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