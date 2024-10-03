YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували пісню «На нічному небі»  

3 жовтня YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільну пісню «На нічному небі». Це перша спільна композиція артистів.
Про це співаки повідомили в Інстаграмі, передають Новини України – НСН.
«Раніше ми дуже часто грали пісні ОЕ в компаніях під гітару. Пам’ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на Атласі, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом», написав YAKTAK.
YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільну пісню: відео
Артисти вирішили поєднати пісні «Уночі» та «На небі» й представили композицію «На нічному небі».
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