YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували пісню «На нічному небі»  

Про це співаки повідомили в Інстаграмі, передають Новини України – НСН.

«Раніше ми дуже часто грали пісні ОЕ в компаніях під гітару. Пам’ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на Атласі, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом», написав YAKTAK.