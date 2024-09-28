В Україні запустили Соціальний портал. На ньому можна буде замовити догляд удома, переклад жестовою мовою чи місце у притулку для бездомних.

Про це повідомляється на сайті міністерства, передають «Новини України – НСН».

У Мінсоцполітики наголосили, що звертатися до органу соціального захисту більше не обов’язково — достатньо зайти за посиланням та заповнити анкету про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, а далі можна відстежувати статус звернень.

В Україні презентували Соціальний портал – які послуги на ньому будуть доступні

Як розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, планується, що надалі система зберігатиме «всю соціальну історію людини».

«Тож буде зручно звертатися з питань соціального захисту, коротко вносячи інформацію про себе. І сама система підбиратиме та пропонуватиме ті види підтримки, які для людини можуть бути доступні», — пояснила вона.

Бета-тестування порталу тривало три місяці у громадах Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей.

Наразі на Соціальному порталі доступно понад 20 послуг. Зокрема, догляд за людиною вдома, денний догляд, натуральна допомога, супровід під час інклюзивного навчання, переклад жестовою мовою, надання притулку бездомним та інше.

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