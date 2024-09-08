Уряд змінив порядок компенсації за піднайом житла військовими. Відтепер цей процес став значно простішим.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство оборони України.
“Уряд затвердив зміни, згідно з якими при отриманні компенсації на піднайом житла військовослужбовцям більше не потрібно буде надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”, – повідомили в Міноборони.
Водночас з переліку документів для подання рапорту на виплату такої компенсації виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання. А обов’язок збирати окремі документи перекладено з військовослужбовців на їхніх командирів.
Мало того, зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у випадку руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок ведення бойових дій.
В Україні спростили порядок компенсації за піднайом житла військовими – що змінилося
“Продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури. Ми скоротили кількість довідок і захистили права військовослужбовців, зокрема тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації. Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможе більша кількість захисників”, – наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
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