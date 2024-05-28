У Києві пройде музичний фестиваль Atlas United: де придбати квиток

В липні у Києві пройде музичний фестиваль Atlas United. Придбати квиток можна у Монобанку.

Про це пише Бабель, сайт «новини України – НСН».

Фестиваль Atlas United проведуть у ТРЦ Blockbuster Mall з 12 по 14 липня. Ексклюзивним партнером фестивалю став Монобанк. У застосунку банку вже розпочався продаж квитків.Вартість квитків залежить від кількості днів на фестивалі:

один день — 1 400 грн,

всі дні — 3 250 грн.

У Києві пройде музичний фестиваль Atlas United

Відомо, що на фестивалі будуть виступати українські артисти і музичні гурти, а також коміки з «Підпільного стендапу».

Під час Atlas United хочуть планують спільно з платформою UNITED24 збирати 100 мільйонів гривень для придбання дронів та безпілотників військовим. 15% від вартості з кожного квитка, проданого у monobank, підуть на загальний збір.

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