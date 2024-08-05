Довів до сліз: поранений військовий виконав пісню Думи разом з Пивоваровим

Відео опублікував артист у своєму Інстаграм. Повідомляють Новини України – НСН.

Артем Пивоваров приїхав до поранених військових з власними піснями, аби підтримати їх. Один з них під час вступу артиста заспівав пісню Пивоварова «Думи, мої думи…» На відео видно, як артист й його команда вражена талантом захисника України.

В кінці пісні Артем Пивоваров підійшов до військового і пожав йому руку.

Поранений військовий виконав пісню Думи разом з Пивоваровим: відео

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

У соцмережі люди пишуть:

Це був крик душі, а голос ще й який красивий

Без сліз неможливо дивитися, де б ви не співали у людей завжди вирують емоції. А військовими бажаю якнайшвидше видужати. Кожна пісня має свій заряд емоцій

Наші талановиті захисники

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