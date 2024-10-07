Олег Винник повертається на сцену: де виступить співак

Співак Олег Винник повертається на сцену. Він планує виступити у Німеччині, Австрії, Чехії та Польщі.

Про повернення артиста повідомила голова його фан-клубу Валерія Барон, передають Новини України – НСН.

«Починається нова епоха. Я неймовірно рада цій спільній нашій з вами події! Щось велике наближається… З любов’ю до Всіх Вас! Будь поруч, коли музика знову проникне крізь стіни!», написала Валерія.

Улюбленець мільйонів планує виступити з концертами у Німеччині, Австрії, Чехії та Польщі. Вже відкритий продаж квитків.

Олег Винник повертається на сцену

«Артист здивує своїх шанувальників сенсаційним поверненням на сцену! Сенсація року: у 2024 році Олег повертається з грандіозним живим шоу – і це будуть єдині європейські концерти цього року! Але найкраще: квитки сильно обмежені, тому поспішай і забезпеч собі місце на цій незабутній події. Не пропусти можливість побачити, як Олег Винник з потужною енергією виконує свої найвідоміші хіти та приводить своїх шанувальників у захваті», пишуть в анонсі концертів.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Олег Винник виїхав до Німеччини. Причиною того стали проблеми зі здоров’ям артиста. Він не висловлював свою позицію щодо війни та не спілкувався з фанами.

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