«Все рідше чути слово «Перемога», а голова в піску – безпечніше, ніж правда в очі» – Олег Сенцов

“Вечірка продовжувалася, поки в місто не ввійшли війська” Український кінорежисер, громадський діяч, колишній бранець Кремля, а тепер – Захисник України Олег Сенцов поділився гіркими думками про те, що відбувається з нашим суспільством сьогодні, через два з половиною роки від початку повномасштабної війни.

Сенцов оприлюднив допис у Фейсбуці сьогодні, і всього за годину він набрав майже 5 тисяч реакцій, майже 1,5 тисячі репостів і сотні коментарів. Це означає, що багатьом болить те, про що пише військовий. І це дає певну надію. Але чи вистачить сил боротися у тих, кому болить?…

Ось, що написав сьогодні Олег Сенцов

“Все рідше чути слово “Перемога” і все частіше “Перемовини”. Замість “Мобілізації” – “Економічне бронювання”. Промовляти “Демобілізація” скоро стане взагалі протизаконно. За План Перемоги тепер відповідає Байден, ми вмиваємо руки. Фортеця Вугледар виявилось не таким вже й стратегічним містом, а до втрати кожного дня по селу ми вже звикли. Скільки міст ще віддамо до кінця року вже відомо, тому можна починати писати цілий альбом. При в’їзді в Київ на військовому пікапі тричі підрізають, один раз поморгав аварійкой, а в тебе перед очима досі стоїть відірвана нога побратима. Ти фізично відчуваєш цю прірву і дивишся вниз без страху, бо він залишився десь там в посадці. Весь фейсбук наповнений ліжком із доларів працівника МСЕК та не закритими зборами волонтерів. Згадується “Хрещений батько-2”, де вечірка в Гавані продовжувалася, поки в місто не ввійшли війська Кастро. Ми вже стільки втратили часу, ресурсів та людей, що кардинальні зміни зараз зможуть лише стабілізувати ситуацію в майбутньому. Але ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску – це набагато безпечніше, ніж дивитися правді в очі”

Нагадаємо, Олег Сенцов 7 вересня 2019 року був повернутий в рамках обміну російських злочинців з України на українських військовополонених з РФ.

Кавалер ордена Почесного легіону Орден «За мужність» I ступеня орден «За мужність» орден «За мужність» орден «За мужність» III ступеня

Також йому присуджено премію Сахарова за свободу думки і Національну премію України імені Тараса Шевченка

В кінці лютого 2022 року Олег доєднався до сил ТРО, був учасником боїв по звільненню Києвської області. Має позивний «Ґрунт»

10 вересня 2023 року Олег Сенцов отримав легку контузію під час бойових дій біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

“На жаль, цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило — легка контузія та знову надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино”, — написав тоді український режисер

На грудень 2023 року Олег Сенцов обіймав посаду молодшого лейтенанта ЗСУ, командира штурмової роти 47 ОМбр.

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