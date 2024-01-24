Переможницею конкурсу «Міс Японія» стала українка Кароліна Шийно. Дівчина народилася у Тернополі.

Про це йдеться на сайті BBC, передає НСН.

Коли Кароліні було 5 років, її мати вийшла заміж за японця та переїхала. Громадянство Японії вона отримала у 2022 році.

«Мені доводилося стикатися з бар’єрами, які часто заважали мені сприймати себе як японку, тому я сповнена вдячності за те, що на цьому конкурсі мене визнали японкою», сказала Кароліна на конкурсі.

Переможницею конкурсу «Міс Японія» стала українка Кароліна Шийно

Вона стверджує, що є японкою в мові і в думках та прагне створити суспільство, в якому людей не судять за їхньою зовнішністю.

Натомість організатори наголошують, що судді абсолютно впевнено обрали дівчину переможницею. Проте результати влаштували не всіх. Суспільство обурило, як людина без японського походження взагалі може називатися «Міс Японія».